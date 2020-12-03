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Son dakika: Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan akıllara zarar açıklama: Vakaların arttığını selaları dinleyerek ölçüyorum

Son dakika: Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur'dan akıllara zarar açıklama: Vakaların arttığını selaları dinleyerek ölçüyorum
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Koronavirüsün baş düşmanı!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları Türkiye’de de artışa geçince birçok tedbir art arda uygulamaya başlandı. Konuyla ilgili Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, Halk TV’de yayınlanan Ayşenur Arslan’ın programında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerin doğru olmadığını iddia etti. İlknur, koronavirüsten vaka sayılarının doğru olmadığını söyleyerek camilerden gelen sela sesleri ile vaka sayısını ölçtüğünü iddia etti.


Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başlayan koronavirüse karşı birçok tedbir uygulamaya alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün paylaşılan verilere göre; yeni vaka sayısı 30 bin seviyesinde.

Koronavirüs konusundaki mücadele Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programında masaya yatırıldı.

Programın konuğu olan Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, dinleyenleri şaşkına çeviren tespit açıklaması yaptı.

"HAFTADA EN FAZLA 2-3 SELA OKUNURDU.."
Miyase İlknur, "Ben vaka sayısının arttığını nereden ölçüyorum biliyor musunuz? Hem evim hem iş yerime yakın iki tane cami var. 10 dakikada bir sela okunuyor. Evimin orada iki tane cami var, haftada en fazla 2 ya da 3 tane sela okunurdu. Fakat şimdi, bence müezzinlere fazla mesai ücreti ödenmeli. Sela okumaktan canları çıkacak. Ancak doğal afette bu kadar fazla sela okunur ya da bir savaş halinde.. Ya da böyle bir salgında... Günde bu kadar sela okunur mu? Bu kadar kişi hayatını kaybetmişse, ortada başka bir durum var. Müezzinler arka arkaya sela okuyor, neyi saklayacaksınız" ifadelerini kullandı.

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