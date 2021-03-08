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Son dakika: Çok sayıda ilde peş peşe FETÖ operasyonları

Son dakika: Çok sayıda ilde peş peşe FETÖ operasyonları
08.03.2021 10:26
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Son dakika haberine göre İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Öte yandan Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.


İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

KONYA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine sözde mahrem imamlık yaptığı anlaşılan 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Konya merkezli 7 ilde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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