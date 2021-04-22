SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini söyledi.

Tevfik Göksu; "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.