RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge

SON DAKİKA: CHP'li İBB Cuma namazına giden personeli fişlemeye başladı! İşte o belge
22.04.2021 14:35
Ana Sayfa 01:46
Galata Wind halka arz...
Ana Sayfa 02:10
Süt banyosu skandalında flaş...
Ana Sayfa 01:44
Bakan açıkladı: Yerli aşıda...
Ana Sayfa 00:41
Akıncı 17. bölüm 2. fragman
Ana Sayfa 02:05
İşte Thodex dolandırıcılığının...
Ana Sayfa 09:31
Osman Bey, Nikola'yı böyle...
Ana Sayfa 06:37
Üç çocuk annesi Lütfiye Gündüz...
Ana Sayfa 01:37
CHP'li belediye işe gitmeden...
Ana Sayfa 03:21
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve...
Ana Sayfa 02:05
THODEX battı mı? THODEX sahibi...
Ana Sayfa 01:48
İzmir'de vahşet! Parasını...
Ana Sayfa 01:48
İzmir'de vahşet! Parasını...

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Cuma namazına gidenleri fişlediğini söyledi.


Tevfik Göksu; "CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde" ifadelerini kullandı.

Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

Söz konusu formda; "İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.

Haber Videoları