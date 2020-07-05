Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 52 HES tesisinin açılışında önemli açıklamalar!

05.07.2020 15:49

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük açılışı olan 52 HES tesisinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son enerjideki ivmeye dikkat çekerek 2023 hedefine kararlılıkla ilerlenildiği söyledi. AB'nin çifte standardına tepki gösteren Erdoğan, "AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'de bir ilk olacak olan yerli güneş paneli üretecek fabrikanın Ağustos ayında açılacağını da duyurdu.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük açılışı olan 52 HES tesisinin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

31 bin megavattan 91 bin megavata 18 yılda hamdolsun kurulu gücümüzü yükselttik.

Bu eserlerin ülkenize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, mühendisimizden işçimize herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda büyümemizin de sembolleridir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alanda yatırımlarına devam eden Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmanın kararlılığını ortaya koymuştur.

Dün İstanbul'da bir hastanemizin ve GİB'mızın hizmet binasını önceki gün Konya Ovası'nın sulama kanallarının açılışlarını yaptık. İstanbul Havalimanı'nın 3. Pistinin ve diğer hizmetlerin açılış törenlerine iştirak ettik.

AB'NİN ÇİFTE STANDARDI

Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum. AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz, bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu önce mülteci krizinde ardından salgın döneminde hep birlikte gördük. Gücümüzün haklılıktan geldiğine ve sonunda mutlaka başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık.

Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik.

Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz.

Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtdışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz.

Yenilenebilir enerjide dünyada 13. sıradayız.

Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz.

Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin %55,4'ünü yerli kaynaklar oluşturuyor, bu yatırımların karşılığını da 2019'da elektriğimizin %62'sini yerli kaynaklardan üreterek alıyoruz. Yerli elektrik üretimde Avrupa'da ikinci sıradayız.

Bu alandaki sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz, bu temiz enerji ve bu temiz enerjiyle benim halkım rahatsız olmayacak yatırım tutarı 11,3 milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye çeviriyoruz.

Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslar olacak.

Ayrıntılar geliyor...