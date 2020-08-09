Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

09.08.2020 17:55

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılacak olan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullandı. Öte yandan ekonomik olarak Türkiye'yi dünyanın liderleri arasına sokmak için çalışıldığını belirten Erdoğan koronavirüs aşı çalışmaları için "Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarında hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Biri insan deneyi aşamasına geldi" dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de açılacak olan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'ne geldi. Alanda bulunan ve TÜBİTAK desteği ile üretilen yüzde yüz yerli dünyanın ilk elektrikli ve 7 ton kapasiteli ekskalatörü inceledi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra elektrikli Ekskavatör'ü kullandı.

YAKLAŞIK 600 KİLO CİVARINDA PİL PAKETİ VAR

Başkan Erdoğan ve beraberindekilere firma yetkilisi Hakan Telışık tarafından bilgi verildi.

Elektrikli olmasının bir çok avantajı olduğunu ifade eden Telışık, "7 ton ağırlığında. Yaklaşık 600 kilo civarında pil paketi var. Yerli olarak geliştirdik. Antalya'da uzman yerli bir firma tercih ettik. Pil paketi yüksel voltaj ile çalışıyor. Makinenin çalışmasını sağlayan tüm yazılımlar yerli. 2016 yılında bu projeye başladık. 2018 yılına geldiğimizde dünyanın başka bir yere gittiğini gördük. Makineyi dizelden elektriğe çevirmeye karar verdik. İki tane uluslararası tasarım ödülü kazandı. 8 saat tam şarjda kullanılabiliyor. 3.5 saatte normal, 1.5 hızlı şarjda şarj edilebilecek. Şehir içindeki hızı 30 kilometre" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HER KESİMDEN VATANDAŞIMIZIN YANINDA OLDUK

18 Temmuz'da 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobilini gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım attık. Sağlıkta, sağlık turizminde ülkemizi öne taşıyacak 2 acil durum hastanemiz ile 2682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanemizi devreye aldık. Ekonomide attığımız adımlar ile her kesimden vatandaşımızın yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın döneminde birçok ülkede üretim düşmüşken biz arz sıkıntısı yaşamadık. Solunum cihazını rekor sürede tamamladık. Yardım talep eden dost ülkelerin imdadına koştuk.

Birileri fildişi kulelerinde ahkam keserken biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Gebze ve Ankara'da 7 farklı altyapıyı teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

Bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha ileriye taşıyacak TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ

Bir dönem Ege'de, Akdeniz'de meşru hakkımız olan meselelerde bile inisiyatif alamadık. Hayati projeleri iç ve dış rant odakları tarafından örselenmiş ülkemize yeniden özgüven kazandırdık. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Savunma sanayinde dışa bağımlığını yüzde 70'den 30'lara düşürdü. IMF'e olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu mayıs 2013'te ödeyerek sıfırladık. Artık borcumuz yok. Takip eden, tüketen bir ülke konumundan tasarlayan üreten ürettiklerini dünyaya ihraç eden dünya konumuna geldik. Bunları 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençlerimizle, emekçilerimizle, yatırımcılarımızla, cesur sanayicilerimizle yazacağız. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.

AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA 3. SIRADAYIZ

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor.

Yerli aşı geliştirme arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz. Aşı çalışmalarında hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Biri insan deneyi aşamasına geldi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız. Aşının yanında ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.

Hekimlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılan faviprabür etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerek şekilde sentezledik. ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük.