Haberler Haber Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'uyuşturucu' tepkisi: Sen partindeki sulu kuru kullananları düşün

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'uyuşturucu' tepkisi: Sen partindeki sulu kuru kullananları düşün

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'uyuşturucu' tepkisi: Sen partindeki sulu kuru kullananları düşün
06.08.2022 19:35

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Son dakika... Erdoğan, TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu ile mücadeleyi hedef alan Meral Akşener'e sert tepki gösteren Erdoğan, "Bir açıklaması oldu. 'İktidarımızda uyuşturucuyla mücadelede gerekeni yapmamışız' diyor. Hanımefendi bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da böyle konuşuyorsun. Gerekli mücadeleyi verdik veriyoruz." dedi.

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