SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Fetih mesajı: Okçularımızla yazdığımız destanı, SİHA’larımızla tekrarlıyoruz

Başkan Erdoğan, Okçular Vakfı 9. Uluslararası Fetih Kupası programına bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Okçularımızla yazdığımız destanı, SİHA’larımızla tekrarlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kutlu ordunun her ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz.

Fetih ruhunu günümüze taşıyan okçuları kutluyorum.

Bu yarışmanın ötesinde bir kültür festivalidir.

İstanbul'u geliştirip ecdadın emanetini koruyoruz.

Adım adım büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

Medeniyetimizi zirveye çıkaracak olan gençlerdir.

Okçuların yazdığı destanı SİHA'larla tekrarlıyoruz.