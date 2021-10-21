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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan düşük gelirliye tarife müjdesi! 1. Su Şurası'nda önemli açıklamalar

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan düşük gelirliye tarife müjdesi! 1. Su Şurası'nda önemli açıklamalar
21.10.2021 16:00
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Başkan Erdoğan'dan önemli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan 1. Su Şurası'na katıldığı bağlantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, su konusunda sıkıntı yaşamamak için tedbirler alındığını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca su konusunda alınan 28 maddelik tedbir kararlarını açıkladı. Düşük gelirli ailelerle ilgili tarife düzenlemesi yapılacağını da söyleyen Erdoğan, "Kademeli tarifelerle düşük gelirli hane gruplarını gözeten sosyal ve adil su tarifeleri uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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