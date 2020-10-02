Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Konya İl Teşkilatı programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya İl Teşkilatı ile Selçuklu ilçesinde yer alan Ecdat Parkı'ndaki yemekte bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden, eğlenceye sağlıktan savunmaya kadar bunun farklı yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bu salgının üstesinden tam bir seferberlik ruhuyla hareket edersek gelebiliriz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırıların hiçbiri tesadüf değildir. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz.

Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi, aynı zamanda bölgedeki kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı.

"Bizi coşkuyla bağrına basan Konyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu sağlık tesisi Kovid19'la mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur.

83 milyonun tamamına 1. sınıf sağlık hizmeti sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı ve sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz.

153 ülkeye, maske, tulum, ilaç gönderdik. Bunu yaparken gurur, kibir, böyle bir şey taşımadık. Bu vesile ile siz teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe tedbirlerin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşehrilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz.

AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Terörden, eğlenceye sağlıktan savunmaya kadar bunun farklı yansımalarına şahit oluyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Her hadisenin görünen dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır."