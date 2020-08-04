Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün toplanıyor

04.08.2020 14:21

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun bugün toplanacağını bildirdi.

2 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 2 Ağustos'ta kişisel sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulunmuştı. Altun, yüz binlerce kişiyi ilgilendiren Psikoloji alanındaki eğitim ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi aldığını belirtmişti. Altun, Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na rapor hazırlaması konusunda bizzat talimat verdiğini de aktarmıştı.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.