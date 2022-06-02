Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı
02.06.2022 13:35

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun sinyallerini vermişti. Erdoğan, dün TBMM'de AK Parti grup toplantısında da "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bakalım bu meşru adımlarımıza kimler destek verecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Suriye dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

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