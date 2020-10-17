SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerini sonlandırdı

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerini yürüten Fatih gemisinin personeline seslendi ve sondaj faaliyetlerini sonlandıran talimatı verdi. Erdoğan, "Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'da, Oruç Reis'de ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum, bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;



"Sakarya gaz sahasında 24 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a milletimize yıllardır hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'da, Oruç Reis'de ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum, bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun."