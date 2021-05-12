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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır
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Eylem hazırlığındaydılar!...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" açıklamasında bulundu.


Başkan , 'in 'ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırılarının derhal durdurulması için sosyal medya hesabı üzerinden tüm dünyaya çağrı yaptı.

Erdoğan, "İnsanlığın ortak kuruluşlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve tüm insani değerlere aykırı olan İsrail'in eylemleri derhal durdurulmalıdır" dedi.

Başkan Erdoğan paylaşımında "Dünya 5'ten büyüktür" vurgusu da yaptı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır"

", derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'Dünya 5'ten büyüktür' diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir."
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