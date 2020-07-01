Son dakika: Başkan Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u ağırladı

01.07.2020 18:25

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 ayını evde ders çalışarak geçiren Ravzanur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak istediğini açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.





KUR'AN-I KERİM'İ 12 AYDA EZBERLEDİ

Konya'da yaşayan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberledi.

Karapınar'da tarımla geçimini sağlayan 3 çocuklu Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur, 4 yaşından sonra tamamen görme yetisini kaybetti.

Ailesinin adeta üzerine titrediği Ravzanur, okuldaki başarısını hafızlıkla taçlandırmak için örgün eğitimle hafızlık eğitimin bir arada verildiği proje okulu Karapınar İmam Hatip Ortaokuluna kaydoldu.

Derslerindeki başarısıyla dikkati çeken Ravzanur, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i, başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle 12 ayda ezberleyerek hayalini gerçekleştirdi.