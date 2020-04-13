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Son dakika: Bakan Soylu'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Son dakika: Bakan Soylu'dan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür telefonu

13.04.2020 16:16

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür ettiği öğrenildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam saatlerinde istifa ettiği haberi gündeme düşmüş bunun üzerine MHP Lideri attığı tweette "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır." ifadelerini kullanmıştı.



BAKAN SOYLU'DAN MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR
Bugün MHP Lideri'ni arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefon görüşmesinde Devlet Bahçeli'ye, hem nezaketi hem de ülkemizin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de cevaben, devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini ifade ettiği öğrenildi.

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