Haberler Video Haber Videoları Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik

02.04.2020 19:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferansla gerçekleştirilen NATO toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları