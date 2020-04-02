Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferansla gerçekleştirilen NATO toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik02.04.2020 19:42
- Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik
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