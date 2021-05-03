RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu: 1'i sözde bölge sorumlusu 7 terörist öldürüldü

SON DAKİKA: Bakan Akar duyurdu: 1'i sözde bölge sorumlusu 7 terörist öldürüldü
03.05.2021 09:47
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar, burada yaptığı açıklamada Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


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