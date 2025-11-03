PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika Bağcılar haberleri! ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!

İstanbul Bağcılar’da bir kafede çıkan tartışma kanlı bitti. 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay, kardeşiyle tartışan iş arkadaşı Havin Taşçı’yı iki yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kardeşi serbest bırakılırken, Şeymanur Sanbay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki R.F.S., çalıştığı ''Roof Cafe Lounge'' sipariş nedeniyle iş arkadaşı Havin Taşçı (20) ile tartıştı. Tartışmayı duyan ablası Şeymanur Sanbay (19) olay yerine gelerek Taşçı'yla sözlü tartışmaya girdi.

İki Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Şeymanur Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Havin Taşçı'yı iki yerinden bıçakladı. Yaralı genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kardeş Serbest, Ablası Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan R.F.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayeti işleyen Şeymanur Sanbay ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Soruşturması Sürüyor

Polis ekipleri, olayın ayrıntılarını ve bıçağın temin edilme sürecini araştırıyor. Cinayetle ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

