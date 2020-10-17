Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş, 45'ten fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından Aliyev, "Cevabını meydanda vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Son dakika haberine göre Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Öte yandan Azerbaycan'ın, Ermenistan'a ait S-300 uçaksavar füze sistemini yerle bir ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.