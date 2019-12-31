Haberler Video Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

31.12.2019 14:36

Son dakika haberi... Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 yabancı uyruklu şüpheli, Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.


Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.

Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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