Haberler Haber Videoları Son dakika: Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı tutuklandı

Son dakika: Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı tutuklandı

Son dakika: Adıyaman'daki terör operasyonunda eski HDP İl Başkanı tutuklandı
17.05.2022 12:41

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Son dakika haberleri... Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP il başkanlığı yapan şüpheli tutuklandı.

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Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu öne sürülen Mehmet.V'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yaptığı öğrenildi.

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