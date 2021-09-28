Haberler Haber Videoları Son dakika: 28 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…

Son dakika: 28 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…

Son dakika: 28 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…
28.09.2021 21:31
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 28 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 892 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 239 oldu. Bir günde toplam 356 bin 661 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 336 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda,2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,45 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 734 bin 111’e yükseldi.


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