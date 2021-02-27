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SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın!

SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın!
27.02.2021 14:43
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Son dakika haberi! İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dükkanda maddi hasar oluştu.

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