Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan köpeğini kurtaran kadın kameraya konuştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gezmeye çıkardığı köpeği başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve köpeğini korumak için büyük mücadele veren Gürsu Erüstün, köpeğini tedavi ettirmek için Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde veterinere götürdü. Kendisinin de saldırgan köpeğin ısırık izleri olduğu için kuduz tedavisi gördüğünü belirten Erüstün, köpeğiyle saldırıdan zor kurtulduğunu söyledi. Erüstün, Lucky adını verdiği köpeğinin tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Aynı şekilde ben de bir ısırık tedavisi aldım, kuduz tedavisi görüyorum. Yetkililerden tek istediğim artık inşaatçılar köpeklerini sahip çıksınlar. Her gelen inşaatçı 2-3 köpek getiriyor inşaatlarını korusun diye. Ama maalesef ki o köpekler ürüyor, hepsi başıboş halde inşaat bitse de kalmaya devam ediyor yerinde. Artık herkes sorumluluğunun farkına varsın. O köpekler bir can onlar sizin malınızı koruyorsa sez de onları korumakla yükümlüsünüz" dedi.