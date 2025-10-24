PODCAST CANLI YAYIN
Siverek’te feci kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çarpışmanın ardından yola savruldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, hayvan pazarı yolu kavşağında plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen motosiklet ile pikap çarpıştı.

Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü belirledi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma sürüyor
Sürücünün cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

