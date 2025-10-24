Siverek’te feci kaza: Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verdi

Çarpışmanın ardından yola savruldu



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, hayvan pazarı yolu kavşağında plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen motosiklet ile pikap çarpıştı.



Sağlık ekipleri olay yerinde ölümünü belirledi

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza alanında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma sürüyor

Sürücünün cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.