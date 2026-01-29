Sivas'ta zincirleme kaza: Yaralılar var!
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir yolcu otobüsü ile çok sayıda otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirildi.
"Sivas'tan son dakika kaza haberi... Gemerek ilçesi geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü, çevredeki otomobillerle çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yaralıların ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiği kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor."