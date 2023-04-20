RAMAZAN İMSAKİYE
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Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Sivas'ta midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
20.04.2023 09:46

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Son dakika haberleri... Sivas'ın Gürün ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 YC 506 plakalı midibüs, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Suçatı Beldesi girişinde devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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