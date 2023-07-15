Sivas'ta feci kaza! Kamyon çarptığı ticari taksiyi sürükledi: 4 ölü

Son dakika haberi! Sivas-Erzincan Karayolu şehir geçişinde feci bir kaza meydanana geldi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da kazanın olduğu yere gelerek bilgi aldı. Vali Şimşek, "Bir kamyonun ticari taksiye çarpması soncu maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kazanın, görüntülere baktığımızda ticari taksinin ışık ihlali, kırmızı ışıkta geçmesi sonucu olduğunu tahmin ediyoruz. Ailemiz Alanya'dan tatilden dönüyor. Sivas'ta ikamet eden bir ailemiz." ifadelerini kullandı.