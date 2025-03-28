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Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı!
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Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı!

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 17:09 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 17:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında emniyet birimlerine teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özdemir savcılığa verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesi üzerine emniyete giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Özdemir, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, firari durumda olan örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun'u yakalama çalışmaları devam ediyor.

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