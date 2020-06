Sınavda başarılı olunması için okunacak dualar - YKS için Nihat Hatipoğlu sınav başarı duası!

27.06.2020 11:44

Nihat Hatiopğlu YKS sınav başarı duası! Sınavda başarılı olunması için okunacak dualar! Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı 2020 YKS sınavı başlıyor. Sınav heyecanıyla birlikte öğrenciler ve aileler bol bol dua ediyor. Sınava girmeden önce yüce Allah'tan yardım isteyen gençler YKS için sınav duası konularını aratıyor. Duâ kelimesinde, "çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek" mânâları olup, daha çok, "küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz" anlamında kullanılır. Duâ, Allah'ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. Haberimiz içerisinden YKS sınavına girmeden önce okunacak duaları ve sınav suresini bulabilirsiniz

YKS için sınav duası sınava kısa bir süre kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversiteye giriş sınavı YKS, bugün 2.5 milyondan fazla gencin katılımıyla yapılacak. Üniversite hayali kuran öğrencilerin gireceği YKS sınavı bu haftasonu 27-28 Haziran'da yapılacak. 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavının ilk oturumu cumartesi günü saat 10.15'te TYT ile başlayacak ve 165 dakika sürecek. YKS'nin 2. oturumu ise 28 Haziran pazar günü AYT ile başlayacak ve öğrencilere 120 dakika verilecek. YDT ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Peki, YKS sınavına girmeden önce hangi dualar edilir? İşte YKS sınavına girmeden önce okunacak sınav suresi

YKS İÇİN SINAV DUASI

- İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

– Sınav başlayınca da şu dua okunur:

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

-Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

– Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

– "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

– Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI

Sınav öncesi okunacak dua

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Sınav başlayınca okunacak dua

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.

12. sınıf soruları sorulacak mı: 2020-YKS'de adayların yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklarının altını çizen Aygün, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacağını ifade ederek tüm adaylara başarılar diledi.

TYT ne zaman, sınav süresi ne kadar: YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacağını belirten Aygün adaylara 165 dakika süre verileceğini ifade etti.

AYT ve YDT ne zaman sınav kaç dakika: ÖSYM Başkanı Aygün ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Abaşlayıp 180 dakika olacağını, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 28 Haziran'da saat 15.45'te başlayacağını ve adaylara 120 dakika süre verileceğini hatırlattı.