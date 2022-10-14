Haberler Haber Videoları Silopi'de akrabalar arası silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var (İlk Görüntüler)

Silopi'de akrabalar arası silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var (İlk Görüntüler)

Silopi'de akrabalar arası silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var (İlk Görüntüler)
14.10.2022 22:38 - Son Güncelleme: 14.10.2022 22:42

OTOMATİK OYNAT

Haber 08:56
Bartın'da maden ocağında...
Haber 01:23
Giresun'daki kaza videosu...
Haber 00:48
Putin'den Başkan Erdoğan'a...
Haber 02:04
İnternet haber editörleri için...
Haber 03:55
Twit atılınca hapise mi...
Haber 00:30
İP'li Çıray ve CHP'li...
Haber 01:51
“6’lı masanın adayı Meral...
Haber 03:53
Haydar Can'ın katillerine...
Haber 06:14
Kılıçdaroğlu kayıp 8 saatte...
Haber 01:00
Dalaman-Manchester uçağında...
Haber 01:43
Taksici terörü! Ekmek...
Haber 04:18
Sokak ortasında silahlı...

Şırnak Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi’nde akrabalar arasında daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, önce kabgaya ardından silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışma sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.

Haber Videoları

Şırnak'ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi'nde akrabalar arasında iddiaya göre daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ve ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda cinayet şüphelisi S.C., gözaltına alındığı belirtildi.

SON DAKİKA