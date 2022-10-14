Şırnak'ın Silopi ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesi'nde akrabalar arasında iddiaya göre daha önceye dayanan husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Reşit Karahan hayatını kaybederken oğlu ve ağabeyi Fehmi Karahan yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Ölen ve yaralananlar Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda cinayet şüphelisi S.C., gözaltına alındığı belirtildi.