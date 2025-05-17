Siirt’te husumetli aileye silahlı saldırı!

Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:07:59

Siirt'in Barış Mahallesi'nde husumetli oldukları ailenin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açan 5 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtıktan sonra bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Gece saatlerinde meydana gelen olayın ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dron destekli çalışma başlattı. Kısa süre içinde kimlikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi hakkında ise serbest bırakma kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.