Siirt’te DEAŞ operasyonu: 5 yabancı uyruklu gözaltında

Son dakika haberleri... Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el koyuldu.