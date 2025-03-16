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Şiddet uyguladığı oğlu devlet korumasına alındı
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Şiddet uyguladığı oğlu devlet korumasına alındı

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 17:23

Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., beraberindeki oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı. Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlara ilişkin videonun yakın zamanda sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.

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