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"Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 10:05 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 10:05

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 24 ilde dolandırıcı ve yasa dışı bahisçilere düzenlenen operasyonda 46 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde eş zamanlı olarak "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

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