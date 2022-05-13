Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu! Eski futbolcu kaç yıl hapis cezası aldı?

İstanbul Sancaktepe'de geçen yıl trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırarak Halil İbrahim Scholten'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın davası karara bağlandı. Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İLK DARBE SIRTINA

İstanbul Şişli'de Cenk Çağın Ünlü'nün, kardeşi Cem İnan Ünlü tarafından bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Cem Ünlü'nün ağabeyine ilk bıçak darbesini sırtından vurduğu belirtilirken, ağır yaralı halde dışarı kaçmaya çalışan Cenk Ünlü'nün cansız bedenine merdivenlerde ulaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet nedeni hakkında konuşmayan Cem Ünlü'nün, "Ben Rusya'da, Ürdün'de, Lübnan'da bulundum. Ben Türk bile değilim. Doğum günü doğru olmayabilir" gibi ifadeler kullandığı bildirildi.

TAHRİK İNDİRİMİ

İstanbul'da sevgilisi Cengiz Kılıç'ı öldüren Ayşe Gül'e mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Gül'ün cezası, tahrik ve takdir indirimiyle 15 yıla indirildi