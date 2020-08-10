Sevr'in 100. yılında aynı senaryo: Türkiye kirli planı bozdu

10.08.2020 14:52

Tarih 10 Ağustos 1920 öğlenden sonra saatler 16'yı gösterirken Fransa'nın Sevr şehrinde bir porselen fabrikasında Türklerin idam yaftası olarak nitelendirilen bir antlaşmaya imza atılıyordu. Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi İstiklal Harbi'nden sonraki ikinci büyük mücadelesini veriyor. Detayları A Haber Analiz'de...

Müttefik devletler, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz, Polonya, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Çekoslovakya ile Osmanlı Devleti arasında bir karara varılıyor ve Türk toprakları tam anlamıyla kurtlar tarafından paylaşılıyordu.

Artık Anadolu'nun hiçbir köşesinde Türk hakimiyeti kalmıyor, Türk kuvvetleri yabancıların denetimine giriyordu. Osmanlı Devletine ait yerlerde işgal kuvvetleri bulundurabileceklerini, istedikleri yerleri işgal edebileceklerini, telsizleri kontrol edeceklerini ve bunların bütün masraflarını Osmanlı bütçesinin karşılayacağını ifade ediyorlardı. Osmanlı Devleti yok edilecek Anadolu da Türklüğe dair hiçbir iz bırakılmayacaktı. Sevr Antlaşması bir idam fermanıydı.

Ekonomik maddeleri Osmanlı Devletinde hükümet ve milli Meclis'in yetkilerini büyük ölçüde elinden almaktaydı. İzmir de istenen yeni ve büyük bir Yunan Devletinin kurulmasıydı.

Ülkenin doğusunda Kürdistan planlanıyor ve Kürtler ayrı bir devlet kurmak isterlerse Türkiye'nin buna razı olacağı belirtiliyordu. 64. maddeyle Musul vilayetinin Kürt kısımları da buraya katılacaktı. Ermenistan gibi sözde devletler oluşturuluyordu.

Sevr'i Türkiye Büyük Millet Meclis'ine kabul ettirmek için de bir taraftan Yunan saldırıları diğer taraftan isyanlar ülkenin doğu bölgesinde destekleniyordu. Hem batıdan hem de doğudan sıkıştırılmak istenen Ankara hükümeti, böylece antlaşmayı kabul etmek zorunda kalacaktı.

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi İstiklal Harbi'nden sonraki ikinci büyük mücadelesini veriyor. Detayları A Haber Analiz'de...