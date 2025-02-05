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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın cenazesi Düzce’de defnedildi!
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi Düzce'de defnedildi!

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 16:48

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Şehit Bazna'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çay Mahallesi'ndeki babaevinde son kez ziyaret edildikten sonra gözyaşlarıyla ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Şehit Bazna'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Çay Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alındığı sırada, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Cedidiye Camisi'ne götürüldü. Kılınan namazın ardından şehit Bazna'nın cenazesi, Düzce Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekilli Ercan Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022'de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

Şehidin naaşı, dün Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından hava yoluyla memleketi Düzce'ye uğurlanmıştı.

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