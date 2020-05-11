Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e anlamlı ziyaret

11.05.2020 02:56

PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düşen Trabzon Maçkalı Eren Bülbül’ü tüm Türkiye #iyikivarsineren diye uğurlamıştı. Aradan geçen üç yılda Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, evladının özlemini duyuyor. Oğlu Eren’in çimenlerden çiçekler toplayışını hatırlıyor, dualarından hiç eksik etmiyor. Trabzon Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan şehit annesini Anneler Günü nedeniyle ziyaret edip çiçekler sundu.