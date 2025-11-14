Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı
Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın cenazesi, Bursa’da helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere baba ocağı Harmancık’a götürüldü.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahalleli, genç yaşlı yüzlerce kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Evinde Helallik Alındı
Şehit Yağız için evinin önünde helallik alındı. Aile fertleri ve komşuların gözyaşları arasında yapılan duanın ardından cenaze, defin işlemleri için Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne uğurlandı.
Baba Ocağında Defnedilecek
Şehidin naaşı, Çatalsöğüt Demirciler Camii'ne götürülecek ve burada kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.