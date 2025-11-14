PODCAST CANLI YAYIN
Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın cenazesi, Bursa’da helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere baba ocağı Harmancık’a götürüldü.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahalleli, genç yaşlı yüzlerce kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Evinde Helallik Alındı

Şehit Yağız için evinin önünde helallik alındı. Aile fertleri ve komşuların gözyaşları arasında yapılan duanın ardından cenaze, defin işlemleri için Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne uğurlandı.

Baba Ocağında Defnedilecek

Şehidin naaşı, Çatalsöğüt Demirciler Camii'ne götürülecek ve burada kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle