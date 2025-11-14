Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Mahalleli, genç yaşlı yüzlerce kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Evinde Helallik Alındı

Şehit Yağız için evinin önünde helallik alındı. Aile fertleri ve komşuların gözyaşları arasında yapılan duanın ardından cenaze, defin işlemleri için Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne uğurlandı.

Baba Ocağında Defnedilecek

Şehidin naaşı, Çatalsöğüt Demirciler Camii'ne götürülecek ve burada kılınacak cenaze namazının ardından Çatalsöğüt Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.