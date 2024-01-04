Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak. Seçmen listeleri de bugün askıya çıkacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.
SEÇMENLER, 17 OCAK'A KADAR BİLGİLERİNİ KONTROL EDEBİLECEK
Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi bugün başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.
OY KULLANACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT
Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.
KAYDI BULUNMAYANLAR NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLECEK
Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.
Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğal gaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.
Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:
10 OCAK
Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.
17 OCAK
Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.
Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.
27 OCAK
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.
31 OCAK
Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.
7 ŞUBAT
Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
11 ŞUBAT
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.
16 ŞUBAT
İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.
20 ŞUBAT
Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.
Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.
22 ŞUBAT
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
23 ŞUBAT
Geçici aday listeleri ilan edilecek.
29 ŞUBAT
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
3 MART
Kesin aday listeleri ilan edilecek.
4 MART
Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.
21 MART
Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
24 MART
Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
30 MART
Seçim propagandasının sonu.
31 MART
Oy verme günü.