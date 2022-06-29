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'Sarallar' suç örgütüne operasyon!

'Sarallar' suç örgütüne operasyon!
29.06.2022 11:22

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İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 'Sarallar' suç örgütünden 117 kişi gözaltına alındı.

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