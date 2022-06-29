'Sarallar' suç örgütüne operasyon!

İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 'Sarallar' suç örgütünden 117 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 'Sarallar' suç örgütünden 117 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 'Sarallar' suç örgütünden 117 kişi gözaltına alındı.