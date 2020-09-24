Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Türk Bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, polis kovalamacası sonucu kayalık alanda yakalandı. Vatandaşlar itfaiye merdiveni ile indirilen şahsi linç etmek istedi. Polis ekipleri kalabalığı havaya ateş açarak durdurdu.
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan şahsa linç girişimi
24.09.2020 21:45
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