Şanlıurfa'da Birecik Baraj Gölü'nde tur teknesi battı! Can pazarı yaşandı

18.09.2020 11:43

Şanlıurfa Halfeti'de Birecik Baraj Gölü'nde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi, su almaya başladı. Yardım çağrısında bulunan vatandaşların imdadına diğer tur tekneleri yetişti. Batmak üzere olan teknedeki 29 kişi kurtarılarak diğer teknelere alındı.

Şanlıurfa Halfeti'de Birecik Baraj Gölü'nde ziyaretçileri taşıyan tur teknesi, su almaya başladı. Yardım çağrısında bulunan vatandaşların imdadına diğer tur tekneleri yetişti. Batmak üzere olan teknedeki 29 kişi kurtarılarak diğer teknelere alındı. Olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.