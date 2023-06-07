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Samsun'da Salıpazarı ve Ayvacık ve Terme'de eğitime ara

Samsun'da Salıpazarı ve Ayvacık ve Terme'de eğitime ara
07.06.2023 09:04

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Samsun'da sağanak yağış ve sel dolayısıyla Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sonucu Terme Çayı taştı, ahırlar ve evleri su bastı, tarım arazileri ve meralar zarar gördü.

Akbucak Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle evlerinin etrafını su basan ve evlerini terk etmek istemeyen vatandaşların yardımına AFAD ve Türk Kızılay ekipleri yetişti.

3 İLÇEDE TATİL
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri geneli, Terme ilçesinde ise Cumhuriyet İlk ve Cumhuriyet Ortaokulu'nda 07 Haziran Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

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