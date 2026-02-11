PODCAST CANLI YAYIN
Başörtülü kadınlardan ''Güçlü dayanışma tablosu''

Kıyafetleri üzerinden hedef alınan Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek için Ankara’ya gelen kadınlar, Meclis sıralarından birlik mesajı gönderdi: "Dün olduğu gibi bugün de yanındayız, bu çirkin yaklaşımlara 'dur' demeye geldik."

Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat!
Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu
İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı!
