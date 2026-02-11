SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıÖzgecan’sız 11 yıl!Özgecan’sız 11 yıl!Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2026 16:02 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Mersin’de 11 yıl önce vahşice katledilen Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı. Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, Özgecan'ın sembolleşen anıt mezarı çiçeklerle donatıldı.Bunlar da Var 05:07Yurt genelinde hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış geliyor taşkınlara dikkat! 11.02.2026Çarşamba 06:05Başkan Erdoğan imzasıyla Kabine'de görev değişimi! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Adalet Bakanı | İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu 11.02.2026Çarşamba 01:52Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Kur’an-ı Kerim tilaveti: O video gündem oldu 11.02.2026Çarşamba 02:22İslam Memiş’ten altın analizi: Gram ve ons altında beklediği seviyeleri açıkladı! 10.02.2026SalıCANLI YAYIN