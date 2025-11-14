PODCAST CANLI YAYIN
Samsun şehidi Emre Altıok gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, memleketinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene geniş bir protokol katılırken, şehidin kız kardeşi ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, il protokolü, askeri yetkililer, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailesi Tabuta Sarılarak Veda Etti

Tören alanında duygusal anlar yaşandı. Şehit Altıok'un yakınları tabuta sarılarak gözyaşları içinde vedalaştı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top aracına taşındı.

Kız Kardeşinden Asker Selamı

Ağrı'da polis memuru olarak görev yapan şehidin kız kardeşi Gamze Süngerli, ağabeyinin kepini takarak asker selamı verdi. Tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken aile bireylerine yakınları ve askerler destek oldu.

Ovabaşı Mezarlığı'na Defnedildi

Törenin ardından Altıok'un cenazesi, dualarla Ovabaşı Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Samsun'da gün boyunca büyük bir hüzün yaşandı.

