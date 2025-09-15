Kaza, saat 11.00 sıralarında Hendek ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul istikametine giden Tuna T. (55) yönetimindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden U.K. idaresindeki 67 DC 930 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyere vurdu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat ve Havva Korkmaz Kurtarılamadı

Zonguldak'ta bir mobilya fabrikasının sahibi olduğu öğrenilen Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiftin Zonguldak'tan İstanbul'a hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Tedavisi süren yaralılardan sürücü Tuna T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.