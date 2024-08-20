Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan bir otomobil, arızalanarak yan yola park edildiği iddia edilen bir tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Atmaca (23) hayatını kaybetti, tır sürücüsü O.K. (28) ise gözaltına alındı.

Otomobil Kontrolden Çıktı ve Tıra Çarptı

Kaza, Sakarya Caddesi Adapazarı istikametinde, D-100 karayolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 23 yaşındaki Ömer Atmaca'nın kullandığı 54 AIP 712 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra yan yola park edildiği öne sürülen 67 UB 908 plakalı tıra hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü ve tavanı adeta yok oldu.

Sürücü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, talihsiz genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Atmaca'nın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazaya neden olan ve yan yola park edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü O.K., polis tarafından gözaltına alındı. Sakarya Arama Kurtarma (SAKE) ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak kazaya dair araştırmalara destek verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.